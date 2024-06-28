ФСБ: организаторы канала незаконной миграции иностранцев задержаны в Крыму

Сотрудники ФСБ перекрыли канал незаконной миграции в Крыму.Установлено, что организаторы приискивали крымчанок, желающих за деньги вступить в заведомо фиктивный брак с гражданами иностранных государств с целью получения последними разрешения на временное проживание в России.
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