ФСБ: организаторы канала незаконной миграции иностранцев задержаны в Крыму

Сотрудники ФСБ перекрыли канал незаконной миграции в Крыму.Установлено, что организаторы приискивали крымчанок, желающих за деньги вступить в заведомо фиктивный брак с гражданами иностранных государств с целью получения последними разрешения на временное проживание в России.