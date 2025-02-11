Рома Зверь рассказал об отношениях с алкоголем

Роман Билык рассказал о гастрольной жизни и критике творчества группы «Звери». Лидер популярной группы «Звери» Роман Билык откровенно рассказал о жизни музыкантов на гастролях, затронув темы отдыха, алкоголя и критики со стороны поклонников.