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Чемпионат Турции. «Бахчешехир» против «Каршияки», «Анадолу Эфес» примет «Газиантеп» и другие матчи

В субботу, 31 декабря, в рамках регулярного чемпионата турецкой лиги пройдут четыре матча. «Бахчешехир» дома сыграет против «Каршияки», «Анадолу Эфес» примет «Газиантеп».

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