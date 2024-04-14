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Жительница Тель-Авива об атаке Ирана: "Ракеты не долетали до земли"

Жительница Тель-Авива Ирина Погуляй рассказала РЕН ТВ, что из-за масштабной атаки Ирана ночью 14 апреля ее семье пришлось поехать укрываться к бомбоубежище в центре города, поскольку мамат – безопасная комната, которая есть в каждом израильском доме – не защитила бы от такой масштабной атаки.

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Eduard
А жаль!
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