Жительница Тель-Авива об атаке Ирана: "Ракеты не долетали до земли"

Жительница Тель-Авива Ирина Погуляй рассказала РЕН ТВ, что из-за масштабной атаки Ирана ночью 14 апреля ее семье пришлось поехать укрываться к бомбоубежище в центре города, поскольку мамат – безопасная комната, которая есть в каждом израильском доме – не защитила бы от такой масштабной атаки.