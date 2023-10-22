Пермский край на выставке в Москве будет представлять робот Арди

Также на стенде региона можно будет найти «Сердце Пармы».На Международной выставке-форуме «Россия», которая стартует на ВДНХ в Москве в начале ноября, Пермский край будет представлять робот по имени Арди.
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