Страна и люди

9 382 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Зоя Жук
    Прав Генри!Генри Киссинджер:...
  • Ингерман Ланская
    быть лохом Никто Никого не заставляетУШЛА НА БАЗУ: ТАЙ...
  • Елена Бреслова
    вот же урод, конченный! разорвать на 1000 частей! даже фашист Гитлер по своим не стрелял...Резников привёз в...

Мировой «гегемон» начинает сдуваться?

Мировой «гегемон» начинает сдуваться?

Что стоит за послаблениями ЕС и США в антироссийской санкционной политике Людмила Николаева Фото: Zuma/TASS Материал комментируют: Алексей Анпилогов   Дмитрий Солонников Третью победу в санкционной войне с коллективным Западом одержала Россия.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх