Мировой «гегемон» начинает сдуваться?

Страна и люди

Что стоит за послаблениями ЕС и США в антироссийской санкционной политике Людмила Николаева Фото: Zuma/TASS Материал комментируют: Алексей Анпилогов Дмитрий Солонников Третью победу в санкционной войне с коллективным Западом одержала Россия.