В России могут подорожать автозапчасти из-за борьбы с контрафактом

Сейчас водители заказывают на маркетплейсах некачественный товар, рискуя собой и состоянием автомобиля В Минпромторге РФ рассматривают возможность проведения эксперимента с маркировкой автомобильных запасных частей, пишет "Парламентская газета".
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