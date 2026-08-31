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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Рома» предложила «Зениту» 38+5 млн евро за Луиса Энрике. Это последнее предложение, кроме него рассматривают Левелинга и других вингеров (ESPN)

«Рома» направила « Зениту » второе – и решающее – предложение с целью подписания Луиса Энрике , пишет ESPN.

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