В Минске состоялся круглый стол ´25-летие Союзного государства. Стратегический ресурс национальной безопасности Беларуси и Ро...

В Минске состоялся круглый стол ´25-летие Союзного государства. Стратегический ресурс национальной безопасности Беларуси и России - крепкая многодетная многопоколенная семья´Государство, Церковь и общество объединили усилия в деле укреплении традиционных духовно-нравственных ценностей, ориентированных на крепкую семью, рождение и воспитание детей, .