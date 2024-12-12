В Минске состоялся круглый стол ´25-летие Союзного государства. Стратегический ресурс национальной безопасности Беларуси и Ро...

В Минске состоялся круглый стол ´25-летие Союзного государства. Стратегический ресурс национальной безопасности Беларуси и России - крепкая многодетная многопоколенная семья´Государство, Церковь и общество объединили усилия в деле укреплении традиционных духовно-нравственных ценностей, ориентированных на крепкую семью, рождение и воспитание детей, .
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