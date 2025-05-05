Месть за Крым «Орешником», новая спецоперация, Украина в огне: что дальше

Россия намерена ответить на атаку ВСУ на черноморское побережье, источники сообщили о российских ударах по Украине, инсайдеры раскрыли возможные планы по ликвидации киевского руководства во главе с Владимиром Зеленским — такие темы оказались наиболее обсуждаемыми в социальных сетях и СМИ.
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