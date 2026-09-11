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Рынки растут, несмотря на пузырь

Рынки растут, несмотря на пузырь

Американские фондовые индексы сохраняют восходящий тренд. S&P 500 и Nasdaq остаются недалеко от рекордных уровней, несмотря на высокие процентные ставки и опасения по поводу инфляции.

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