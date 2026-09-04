Сначала к нам, в Россию

Уиткофф и Кушнер засобирались в дорогу.Предположительно, 4 сентября они должны прилететь в Москву, 5 сентября встреться с Путиным, а 6 сентября быть уже в Киеве, у Зеленского.
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И снова наши руководители согласятся с предложением пендосов, которое будет сделано яко бы в интересах России, а затем под давлением отрицательных результатов те же,наши руководители скажут что их обманули. Взаимоотношения с ублюдками США и запада должны быть жесткими и бескомпромиссными. Учимся у Иранского руководства. Вот где народ и государство едины.
Рыжий клоун-шизофреник прислал двух обрезанцев на "типа переговоры" - по какому поводу????
По моему скромному мнению - припекло по жопе с территорией сраины, которая "умань полная жидовская"????
Давно уже не "конспирология" про переселение жидов на сраину, типа "новый сраиль".
Как же им не сидится на "земле оББетованной"...
Плюс ещё и "контракт на редкозёмы" - "горит синим пламенем" - наши парни-то спрашивать не буду - "чей туфля"..
Зашли и НЕ УШЛИ.
Вот и весь "контракт".
А все "международные юридические нормы по частной собственности" - засуньте себе в дупло.
С каких пор сохранение не о бандеровского режима, стало 'ВАЖНО' для России? И кто решил что это 'ВАЖНО'???