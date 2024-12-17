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Избил и задушил, а тело утопил – ревнивый ямалец получил 10 лет за убийство сожительницы

Избил и задушил, а тело утопил – ревнивый ямалец получил 10 лет за убийство сожительницы

Житель Ямала получил 10 лет за убийство сожительницы из ревности. Как сообщили «Новому Дню» в пресс-службе окружной прокуратуры, в 2015 году у подсудимого с потерпевшей на почве ревности произошла ссора, в ходе которой он нанес женщине не менее 29 ударов по различным частям тела, а затем задушил ее.

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