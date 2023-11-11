«Уверен в себе»: в США впали в уныние после поездки Путина

Президент России Владимир Путин чувствует себя уверенно в отношениях с соседями и союзниками в Центральной Азии, несмотря на деструктивные действия Запада, такое мнение выразила обозреватель американского телеканала CNBC Холли Элиатт.
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