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Мем стал брендом: АвтоВАЗ запатентовал товарный знак "Можно, а зачем?"

Мем стал брендом: АвтоВАЗ запатентовал товарный знак "Можно, а зачем?"

АвтоВАЗ официально оформил права на бренд "Можно, а зачем?". Соответствующую информацию обнаружило РИА Новости в ходе изучения реестров Роспатента.

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