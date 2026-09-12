Роспотребнадзор проконтролировал активность клещей в Москве в сентябре

В сентябре в Москве сохраняется активность иксодовых клещей, но, как заверил врио заместителя руководителя столичного Роспотребнадзора Алексей Худобородов, ситуация остается под контролем.
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