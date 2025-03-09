В Казахстане поднимают голову русофобы

Политнавигатор В Казахстане усиливаются русофобские настроения, которые никак не пресекаются властями – напротив, лишь ускоряются темпы тотальной дерусификации населённых пунктов даже без прежнего прикрытия в виде декоммунизации.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии