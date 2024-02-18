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Россиянам рассказали, можно ли не платить налог за неиспользуемые авто

Россиянам рассказали, можно ли не платить налог за неиспользуемые авто

Депутат, член комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Алексей Говырин 18 февраля объяснил, обязана ли организация платить транспортный налог в отношении неисправных авто, которые давно не эксплуатируются.

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