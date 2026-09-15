Еще 84 медика трудоустроились в Подмосковье по рекомендации коллег

В Подмосковье продолжает работать программа «Приведи друга», которая помогает привлекать в региональную службу скорой помощи новых специалистов.
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