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Польский генерал Скшипчак: ВС России перейдут в наступление в начале декабря

Польский генерал Скшипчак: ВС России перейдут в наступление в начале декабря

Руководитель польской армии, генерал Вальдемар Скшипчак, выразил свое мнение относительно возможной атаки российской армии на позиции Вооруженных Сил Украины (ВСУ) в начале декабря в интервью для Wirtualna Polska.

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