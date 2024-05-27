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В Госдуме предложили нижний порог доходов для прогрессии НДФЛ

В Госдуме предложили нижний порог доходов для прогрессии НДФЛ

Размером месячного дохода физического лица, с которого в его отношении начинает действовать новая шкала налога на доходы физических лиц, должны стать две средние зарплаты, сообщает РБК со ссылкой на расширенные рекомендации по изменению налоговой системы, утвержденные Комитетом Государственной думы по бюджету и налогам.

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