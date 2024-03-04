Землетрясение в Алматы: отменены занятия для школьников

В управлении образования Алматы сообщили об отмене занятий для школьников, передает inAlmaty.kz. "Во всех школах, колледжах Алматы 4 марта 2024 года занятия второй смены отменяются",- отметили в ведомстве.
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