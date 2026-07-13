Роспотребнадзор назвал признаки опасных для купания водоёмов

Роспотребнадзор перечислил признаки водоёмов, которые могут быть небезопасны для купания. В ведомстве предупредили, что не стоит заходить в воду там, где установлены ограждения или таблички «Купание запрещено», плавают птицы, цветёт поверхность и у берега скопилось большое количество водорослей.