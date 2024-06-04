Что раскопал американец в свой день рождения: Находка сделает его миллионером

Крупнейший из когда-либо найденных скелетов стегозавра выставлен на аукцион. "Охотник за окаменелостями" Джейсон Купер раскопал скелет стегозавра на собственном участке в Колорадо в свой 45-й день рождения.
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