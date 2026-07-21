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Гены сыграли иначе: как выглядят взрослые дочери 9 знаменитых мам с нестандартной внешностью

Гены сыграли иначе: как выглядят взрослые дочери 9 знаменитых мам с нестандартной внешностью

Многие известные женщины покорили публику не классической красотой, а редким обаянием и талантом. При этом их дочери выросли настолько эффектными, что поверить в их родство бывает непросто.

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