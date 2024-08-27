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МО показало видео уничтожения ДРГ ВСУ при высадке на Кинбурнской косе

МО показало видео уничтожения ДРГ ВСУ при высадке на Кинбурнской косе

Министерство обороны России опубликовало кадры, полученные с разведывательного беспилотника, которые запечатлели отражение десантниками группировки войск "Днепр" попытки высадки украинской диверсионно-разведывательной группы на Кинбурнскую косу.

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