Юрий Ильинов

На видео показали, как 10 летающих фугасов обрушились на врага в Херсоне Российские войска продолжают планомерно наносить удары по обороне противника. Очередной результативный вылет фронтовой авиации был зафиксирован объективными средствами контроля в Херсоне, где наши летчики отработали по заранее разведанным целям украинских формирований. В четверг в ряде социальных сетях, в том числе на таких каналах, "Изнанка" и "Пограничник из ада", был опубликован ролик, снятый с помощью разведывательного беспилотного аппарата. На этих кадрах запечатлен впечатляющий момент боевой работы - сброс десяти фугасных авиационных бомб, которые с поразительной точностью ложатся прямо в район, где находятся боевики ВСУ. Стоит отметить, что в аннотации к опубликованным кадрам не уточняется конкретный калибр использованных боеприпасов. Однако, по мощности взрывов, можно с высокой долей уверенности предположить, что враг получил "горячий привет" в виде средств поражения весом 250 или 500 килограммов. Особую эффективность этим авиабомбам придают унифицированные модули планирования и коррекции (УМПК), которые превращают обычные боеприпасы в высокоточное оружие, способное поражать объекты с минимальным отклонением. Благодаря этому нашим летчикам больше не требуется заходить в зону поражения вражеских ПВО - они наносят удары с безопасной высоты и дистанции, что значительно снижает риски для экипажей. https://vkvideo.ru/video-1212283_456239515 Стоит подчеркнуть, что удары в Херсоне - это лишь часть масштабной ежедневной работы Воздушно-космических сил. В этот же день интенсивные удары наносились и по другим направлениям линии боевого соприкосновения. Напомним, что в арсенале нашей авиации также имеются бомбы-"монстры" весом в полторы тонны - ФАБ-1500 и трехтонные ФАБ-3000.