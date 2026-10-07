«Российский дрифт»: россияне устроили опасные гонки на BMW со стрельбой

«Российский дрифт»: россияне устроили опасные гонки на BMW со стрельбойВ Волгограде стражи порядка задержали двух молодых людей, устроивших ночные разборки на дороге.
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