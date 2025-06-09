Расчет БПЛА уничтожил машину Pinzgauer Vector ВСУ на южнодонецком направлении

Расчет беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) группировки войск «Восток» уничтожил боевую бронированную машину Pinzgauer Vector английского производства, принадлежащую Вооруженным силам Украины (ВСУ), на южнодонецком направлении.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии