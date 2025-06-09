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Расчет БПЛА уничтожил машину Pinzgauer Vector ВСУ на южнодонецком направлении

Расчет БПЛА уничтожил машину Pinzgauer Vector ВСУ на южнодонецком направлении

Расчет беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) группировки войск «Восток» уничтожил боевую бронированную машину Pinzgauer Vector английского производства, принадлежащую Вооруженным силам Украины (ВСУ), на южнодонецком направлении.

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