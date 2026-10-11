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МОСИНФОРМ

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Три пары заключили брак на станции метро «Маяковская» в ночь на 11 октября

Три пары заключили брак на станции метро «Маяковская» в ночь на 11 октября

Уже шесть лет на станции «Маяковская» проводят свадьбы в рамках проекта «Новые адреса счастья». Он позволяет регистрировать брак в знаковых пространствах Москвы.

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