СберСпасибо подготовил подарки к юбилею СберБанка и своему 10-летию

СберСпасибо подготовил подарки к юбилею СберБанка и своему 10-летию

В СберСпасибо стартовали акции, приуроченные к празднованию 180-летия СберБанка и самой программы лояльности, которая в этом году отмечает своё 10-летие, сообщает пресс-служба СберБанка.

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