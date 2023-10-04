Бывшего редактора Первого канала Марину Овсянникову заочно приговорили к 8,5 годам лишения свободы

Журналистку Марину Овсянникову, которая неожиданно появилась в эфире информационной передачи "Время" и встала позади ведущей Екатерины Андреевой с плакатом, призывающим прекратить спецоперацию России на Украине, заочно приговорили к 8,5 годам колонии.
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