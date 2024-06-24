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Тельняшка: как, куда и с чем носить летом 2024

Фото: Соцсети В свое время Одри Хепберн, Мэрилин Монро, Бриджит Бардо и Марлон Брэндон любили скромный бретонский топ (у нас он прижился под названием «тельняшка»), который по-прежнему остается незаменимым предметом гардероба во всем мире.

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