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«Страна.ua»: Кадровые чистки в окружении Зеленского связаны с влиянием Ермака

«Страна.ua»: Кадровые чистки в окружении Зеленского связаны с влиянием Ермака

Кадровые перестановки в Совете национальной безопасности и обороны и в Офисе президента (ОП) Украины объясняются влиянием, которое оказывает на лидера киевского режима Владимира Зеленского глава ОП Андрей Ермак.

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