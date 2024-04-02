«Страна.ua»: Кадровые чистки в окружении Зеленского связаны с влиянием Ермака

Кадровые перестановки в Совете национальной безопасности и обороны и в Офисе президента (ОП) Украины объясняются влиянием, которое оказывает на лидера киевского режима Владимира Зеленского глава ОП Андрей Ермак.
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