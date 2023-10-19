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Китай

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Полный текст программного выступления Си Цзиньпина на церемонии открытия 3-го Форума высокого уровня по международному сотрудничеству в рамках "Пояса и пути"

Пекин, 18 октября /Синьхуа/ -- Ниже следует полный текст программного выступления председателя КНР Си Цзиньпина на церемонии открытия 3-го Форума высокого уровня по международному сотрудничеству в рамках "Пояса и пути": ВО ИМЯ ОТКРЫТОСТИ, ТОЛЕРАНТНОСТИ, ВЗАИМОСВЯЗАННОСТИ И СОВМЕСТНОГО РАЗВИТИЯ В МИРЕ Программное выступление на церемонии открытия 3-го Форума международного сотрудничества "Один пояс и один путь" Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин 18 октября 2023 г.

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