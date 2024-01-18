Новости - тольк...
Горячие новостиНовости сайтаПравила сайта
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Новости - только актуальное

32 663 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Дмитрий Пузанов
    И где это у нас нет военных действий? По всей ЛБС наши войска "улучшают позиции по переднему краю". А в некоторых осо...Посла Франции выз...
  • Галина Смирнова
    Американский лидер на пару с министром обороны, возможно, в этот самый момент лежали на соседних кушетках на процедур...Йемен с дерзостью...
  • Дмитрий Пузанов
    Ни к чему они не готовятся. У них денег нет. Последние остатки оружия со складов выгребают. Штаты пытаются нагнуть Ев...Посла Франции выз...

370 лет, как русские земли с запорожцами вернулись в Россию

370 лет, как русские земли с запорожцами вернулись в Россию

18 января 1654 года назад случилось событие, кардинальным образом повлиявшее на историю нашей страны: запорожский гетман Богдан Хмельницкий и представители населения Малой Руси присягнули на верность русскому царю Алексею Михайловичу.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх