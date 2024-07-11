Греция, Болгария и Румыния создают военный коридор на восточном фланге НАТО

Global Look Press Министры обороны Греции Никос Дендиас, Болгарии Атанас Запрянов и Румынии Ангел Тылвэр на саммите НАТО в Вашингтоне подписали письмо о создании военного коридора на восточном фланге НАТО.
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