Исчезновение предметов в доме, самопроизвольное передвижение вещей, посторонние звуки. Такие явления происходят не только в фильмах ужасов.
Полтергейст
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Исчезновение предметов в доме, самопроизвольное передвижение вещей, посторонние звуки. Такие явления происходят не только в фильмах ужасов.
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