Итоги недели, а мы глядели. 16 февраля 2025

США в своём стиле: зажигать чужими руками, за чужой счёт и на чужой территории... Вот только гитлеровской армии йок!, а зелебобик надежды не оправдал... даже напичканный всем "импортным", инсрукторами и информационно-техническим обеспечением...

Юрий Астахов

Есть поговорка "единожды солгавший, кто тебе поверит?" Любые договоренности с амерами - записи на песке. Они не придают значения никаким подписанным документам, если не чувствуют, что за нарушение получат по соплям! ТОму есть масса примеров.