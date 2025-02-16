На этой неделе определить самое главное событие было проще простого – это, безусловно, телефонный разговор Дональда Трампа и Владимира Путина.
Итоги недели, а мы глядели. 16 февраля 2025
Комментарии
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владимир рябченко
США в своём стиле: зажигать чужими руками, за чужой счёт и на чужой территории... Вот только гитлеровской армии йок!, а зелебобик надежды не оправдал... даже напичканный всем "импортным", инсрукторами и информационно-техническим обеспечением...
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18 час.
Юрий Астахов
Есть поговорка "единожды солгавший, кто тебе поверит?" Любые договоренности с амерами - записи на песке. Они не придают значения никаким подписанным документам, если не чувствуют, что за нарушение получат по соплям! ТОму есть масса примеров.
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16 час.
ШКИПЕР
Что не вериться верить пиндосам .
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12 час.
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