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Над Россией нависла смертельная опасность!

Над Россией нависла смертельная опасность!

Страшную весть я принёс в твой дом, Надежда, зови детей! (с) Нечто подобное положено произносить, когда целый командующий Силами обороны Эстонии генерал-майор Андрус Мерило грозно сообщает: Финляндия с Эстонией «расширяют своё военное сотрудничество в сфере морской обороны, цель которого состоит в том, чтобы разработать конкретные планы, как соседние страны могут закрыть Финский залив для российских кораблей в случае угрозы» (издание «Helsingin Sanomat»).

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Комментарии
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Кот Рыжый
На сегодняшний день, ситуация сложилась таким образом, что НЕОБХОДИМА ПОКАЗАТЕЛЬНАЯ ПОРКА  шестёрок США! Пиндосы не будут рисковать и впрягаться за тех же чухонцев.=В целях предотвращения минирования Ботанического залива, кораблями враждебно-голосистых стран /прибалтов, финнов и викингов/, ВМФ РФ, ПРИНЯЛ РЕШЕНИЕ---УТОПИТЬ ВРАЖДЕБНЫЕ КОРАБЛИ ВОЕННОГО ФЛОТА ЭТИХ ГОСУДАРСТВ!!!Дабы исключить невольное ядерное противостояние держав! Это правильный шаг России в сторону мира, во всем мире! С пониманием будет встречен мировой прогрессивной общественностью! Надеемся на это!=.....Вот как должны глумиться наши дипломаты, над суками англосаксами!!!😡
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3 час.
Андрей Павлов
&quot;....делает наших заокеанских партнёров прямыми участниками войны. Со всеми вытекающими последствиями.&quot; Что-то это мне напоминает... Ах, да! &quot;Если хоть один снаряд упадёт на территорию России, последует немедленный удар по центру принятия решений&quot;. Так что есть вполне обоснованные сомнения по поводу последствий. То есть если с территории Украины что-нибудь дальнобойное упадёт на Калининград или Урал, наши шмальнут по местам его поставки, по Польше, Румынии, Прибалтике? Ну-ну.
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2 час.
Роман
Думаю,что на этот раз все гораздо серьезнее чем ранее озвученные &quot;красные линии&quot;,особенно после прямой агрессии бандерлогов при прямой поддержке членов НАТО на Курсскую обл....Если Россия не ответит в случае ударов в глубь территории страны дальнобойными ракетами,то можно считать,что МО свою задачу как нашего защитнике не выполняет,а поставленные перед ней задачи по демилитаризации и денацификации бандерлогии не будут выполнены от слова совсем!!!Есть о чем подумать...
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2 час.

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