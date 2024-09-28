Страшную весть я принёс в твой дом, Надежда, зови детей! (с) Нечто подобное положено произносить, когда целый командующий Силами обороны Эстонии генерал-майор Андрус Мерило грозно сообщает: Финляндия с Эстонией «расширяют своё военное сотрудничество в сфере морской обороны, цель которого состоит в том, чтобы разработать конкретные планы, как соседние страны могут закрыть Финский залив для российских кораблей в случае угрозы» (издание «Helsingin Sanomat»).
Над Россией нависла смертельная опасность!
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Кот Рыжый
На сегодняшний день, ситуация сложилась таким образом, что НЕОБХОДИМА ПОКАЗАТЕЛЬНАЯ ПОРКА шестёрок США! Пиндосы не будут рисковать и впрягаться за тех же чухонцев.=В целях предотвращения минирования Ботанического залива, кораблями враждебно-голосистых стран /прибалтов, финнов и викингов/, ВМФ РФ, ПРИНЯЛ РЕШЕНИЕ---УТОПИТЬ ВРАЖДЕБНЫЕ КОРАБЛИ ВОЕННОГО ФЛОТА ЭТИХ ГОСУДАРСТВ!!!Дабы исключить невольное ядерное противостояние держав! Это правильный шаг России в сторону мира, во всем мире! С пониманием будет встречен мировой прогрессивной общественностью! Надеемся на это!=.....Вот как должны глумиться наши дипломаты, над суками англосаксами!!!😡
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3 час.
Андрей Павлов
"....делает наших заокеанских партнёров прямыми участниками войны. Со всеми вытекающими последствиями." Что-то это мне напоминает... Ах, да! "Если хоть один снаряд упадёт на территорию России, последует немедленный удар по центру принятия решений". Так что есть вполне обоснованные сомнения по поводу последствий. То есть если с территории Украины что-нибудь дальнобойное упадёт на Калининград или Урал, наши шмальнут по местам его поставки, по Польше, Румынии, Прибалтике? Ну-ну.
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2 час.
Роман
Думаю,что на этот раз все гораздо серьезнее чем ранее озвученные "красные линии",особенно после прямой агрессии бандерлогов при прямой поддержке членов НАТО на Курсскую обл....Если Россия не ответит в случае ударов в глубь территории страны дальнобойными ракетами,то можно считать,что МО свою задачу как нашего защитнике не выполняет,а поставленные перед ней задачи по демилитаризации и денацификации бандерлогии не будут выполнены от слова совсем!!!Есть о чем подумать...
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2 час.
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