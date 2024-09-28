Над Россией нависла смертельная опасность!

Кот Рыжый На сегодняшний день, ситуация сложилась таким образом, что НЕОБХОДИМА ПОКАЗАТЕЛЬНАЯ ПОРКА шестёрок США! Пиндосы не будут рисковать и впрягаться за тех же чухонцев.=В целях предотвращения минирования Ботанического залива, кораблями враждебно-голосистых стран /прибалтов, финнов и викингов/, ВМФ РФ, ПРИНЯЛ РЕШЕНИЕ---УТОПИТЬ ВРАЖДЕБНЫЕ КОРАБЛИ ВОЕННОГО ФЛОТА ЭТИХ ГОСУДАРСТВ!!!Дабы исключить невольное ядерное противостояние держав! Это правильный шаг России в сторону мира, во всем мире! С пониманием будет встречен мировой прогрессивной общественностью! Надеемся на это!=.....Вот как должны глумиться наши дипломаты, над суками англосаксами!!!😡

Андрей Павлов "....делает наших заокеанских партнёров прямыми участниками войны. Со всеми вытекающими последствиями." Что-то это мне напоминает... Ах, да! "Если хоть один снаряд упадёт на территорию России, последует немедленный удар по центру принятия решений". Так что есть вполне обоснованные сомнения по поводу последствий. То есть если с территории Украины что-нибудь дальнобойное упадёт на Калининград или Урал, наши шмальнут по местам его поставки, по Польше, Румынии, Прибалтике? Ну-ну.