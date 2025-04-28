Ядерный конфликт может случиться не там, где все ожидают: Ради чего столкнули Индию и Пакистан

В воскресенье, 27 апреля, обострение между двумя ядерными державами — Индией и Пакистаном, которое длится уже почти неделю, вылилось в ожесточённые бои между подразделениями двух армий вдоль линии разграничения на спорной территории Кашмир.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии