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Царьград

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Диктант Победы объединил 90 стран в память о Великой Отечественной войне

Диктант Победы объединил 90 стран в память о Великой Отечественной войне

В более чем 90 странах прошел "Диктант Победы", посвященный памяти Великой Отечественной войны. Глава Россотрудничества Евгений Примаков отметил, что акция достигла международного масштаба, превзойдя ожидания организаторов.

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