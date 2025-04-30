Диктант Победы объединил 90 стран в память о Великой Отечественной войне

В более чем 90 странах прошел "Диктант Победы", посвященный памяти Великой Отечественной войны. Глава Россотрудничества Евгений Примаков отметил, что акция достигла международного масштаба, превзойдя ожидания организаторов.
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