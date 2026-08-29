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Тульские новости

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«Арсенал» и «Урал» сыграли вничью 2:2

«Арсенал» и «Урал» сыграли вничью 2:2

«Арсенал» дважды отыгрался после ошибок вратаря «Урала» Селихова, матч завершился вничью 2:2.В Туле завершился матч 9-го тура Первой лиги «Арсенал» - «Урал» (Екатеринбург).

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