Bloomberg: США дали понять, что намерены поддерживать Украину в борьбе с Россией

ВМ

Владимир Минаков

Вполне ожидаемо - после подписания договора о кабале страны, Трамп считает, что половина всего, что в этой стране имеется - принадлежит Штатам, в бессрочном порядке. И чем больше достанется России - тем меньше отойдёт Штатам. Да, эти земли не будут включены в состав НАТО, они будут применяться Штатами по своему усмотрению - сегодня, как место для добычи полезных ископаемых, а после выработки - как полигон для испытаний или место установки соответствующей военной техники: нужно лишь коготок воткнуть, а потом и эшелон поместится... Поэтому и поставки вооружения продолжатся: чем больше аборигенов исчезнет - тем меньше будет возмущений. А работников из Ю-В Азии привезут...