Решение США продолжать обучать украинских пилотов управлению истребителями F-16 и предоставлять помощь ВСУ в обслуживании самолетов говорит о том, что Штаты намерены продолжать поддерживать Киев.
Bloomberg: США дали понять, что намерены поддерживать Украину в борьбе с Россией
Комментарии
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ЮГ
Юрий Гудков
А мы по ним перемирием ударим, за поставки оружия.
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5 час.
Валентин Щербаков
Теперь надо стрелять не в ухо, а в лобешник....
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3 час.
ВМ
Владимир Минаков
Вполне ожидаемо - после подписания договора о кабале страны, Трамп считает, что половина всего, что в этой стране имеется - принадлежит Штатам, в бессрочном порядке. И чем больше достанется России - тем меньше отойдёт Штатам. Да, эти земли не будут включены в состав НАТО, они будут применяться Штатами по своему усмотрению - сегодня, как место для добычи полезных ископаемых, а после выработки - как полигон для испытаний или место установки соответствующей военной техники: нужно лишь коготок воткнуть, а потом и эшелон поместится... Поэтому и поставки вооружения продолжатся: чем больше аборигенов исчезнет - тем меньше будет возмущений. А работников из Ю-В Азии привезут...
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3 час.
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