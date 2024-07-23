Ученые станут экскурсоводами в «биологическом квартале» новосибирского Академгородка

От главного здания института к виварию, памятнику лабораторной мыши и памятнику легендарному академику Беляеву – таким маршрутом можно пройти в сопровождении аудио экскурсии от замдиректора ИЦиГа по общим вопросам Сергея Лаврюшева.
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