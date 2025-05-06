Военная полиция вручила георгиевские ленточки жителям Авдеевки и Селидово

Военная полиция "Центра" приняла участие в акции "Георгиевская ленточка" в Авдеевке и Селидово, ДНР. В преддверии 80-летия Победы военные дарили местным жителям символы Победы, подчёркивая возвращение мирной жизни.
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