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Военная полиция вручила георгиевские ленточки жителям Авдеевки и Селидово

Военная полиция вручила георгиевские ленточки жителям Авдеевки и Селидово

Военная полиция "Центра" приняла участие в акции "Георгиевская ленточка" в Авдеевке и Селидово, ДНР. В преддверии 80-летия Победы военные дарили местным жителям символы Победы, подчёркивая возвращение мирной жизни.

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