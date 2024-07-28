Варминт-турнир на переходящий кубок Московского охотничьего клуба «Сафари» памяти Юрия Слётова

С 5 по 7 июля в угодьях Калининского районного отделения Саратовского областного общества охотников и рыболовов прошёл Всероссийский открытый турнир по варминтингу на переходящий кубок Московского охотничьего клуба «Сафари» памяти Юрия Слётова.