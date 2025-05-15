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WSJ: учёные NASA обнаружили под ледниками Гренландии комплекс тоннелей

WSJ: учёные NASA обнаружили под ледниками Гренландии комплекс тоннелей

Замороженный комплекс тоннелей был обнаружен специалистами управления по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA) подо льдами в Гренландии, написала американская газета The Wall Street Journal (WSJ).

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