Происшествия

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В Красноярском крае полицейские и общественники провели для дошколят познавательный квест

Сотрудники полиции и Общественный совет при МО МВД России «Ачинский» провели для дошколят познавательный квест.

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