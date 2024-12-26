Законы, вступающие в силу в январе

1 января. Государство выполнит все социальные обязательства На социальную политику в 2025 году из госбюджета выделят 6,9 триллиона рублей, средства пойдут на индексацию пенсий, социальные пособия, поддержку семей с детьми.
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